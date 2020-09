Fünf Homeruns in einem Inning: Die New York Yankees haben in der MLB für Aufsehen gesorgt.

Beim 10:7-Sieg gegen die Toronto Blue Jays gelang dem Rekordmeister ein neuer Bestwert ihrer Klub-Historie. Fünf Homeruns in einem Inning hatten in der MLB zuvor erst sechs andere Teams erzielt.

"Das hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Yankees-Manager Aaron Boone über das vierte Inning, das beim Spielstand von 2:2 begonnen hatte. Nach dem Spielabschnitt stand es 9:2.

Nationals zuletzt 2017 mit fünf Homeruns

Das letzte Team, dem fünf Homeruns in einem Inning gelangen, waren vor drei Jahren die Washington Nationals.

Zuvor hatten dies lediglich die New York Giants (1939), Philadelphia Phillies (1949), San Francisco Giants (1961), Minnesota Twins (1966) und Milwaukee Brewers (2006) geschafft.