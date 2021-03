Aaron Boone (47), Manager der New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB), muss sich einer Herzoperation unterziehen und bekommt einen Schrittmacher. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Boone war 2009 am offenen Herzen operiert worden.

"In den letzten sechs bis acht Wochen hatte ich leichte Symptome von Benommenheit, geringer Energie und Atemnot", teilte Boone in einem Statement mit. Nach Untersuchungen habe es "Hinweise auf eine niedrige Herzfrequenz" gegeben, "die nach weiteren Konsultationen mit Ärzten in Tampa einen Herzschrittmacher erforderlich macht".

Der Eingriff soll noch am Mittwoch im St. Joseph's Hospital in Tampa/Florida vorgenommen werden. Boone ist seit Dezember 2017 Trainer der Yankees, die sich derzeit mit dem Spring Training auf die neue Saison vorbereiten.