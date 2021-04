Man stelle sich vor, ein TV-Kommentator berichtet live während einer Bundesliga-Partie für seiner Zuschauer, und plötzlich nagelt einer der Profi-Kicker den Ball unverhofft in Richtung des Berichterstatters - wo der wiederum das Spielgerät lässig fängt und weiterparliert, als wäre rein gar nichts geschehen.

So ähnlich zumindest geschehen bei einem Baseball-Spiel der Texas Tech gegen West Virginia. Was war passiert? (NEWS: Alles zur MLB)

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Geoff Haxton, seines Zeichens so genannter Play-by-Play-Ansager in der NCAA, der Baseball-College-Liga in den USA, wollte gerade zu einem weiteren Statement abheben, da drosch Jace Jung (Texas Tech) den Ball auch schon mit seinem Schläger unfreiwillig, weil nicht wirklich gut getroffen, in luftige Höhen - und zwar genau gen Haxton.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der konnte noch schnell sagen: "Er kommt direkt auf uns zu!" Dann hatte Haxton den Ball auch schon cool mit seiner linken Hand gefangen und in seiner Kommentatoren-Kabine die Rolle des Catchers eingenommen - unter dem Applaus von Zuschauern und Kollegen. (Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Baseball-Kommentator mit irrem Catch

Was die Aktion, die seitdem im Netz viral geht, umso bemerkenswerter machte: Haxton stand dabei fest auf seinem Sprecherplatz, musste sich nicht mal wirklich bewegen, sondern allein seinen Arm ausstrecken.

Er machte auch keinerlei Anstalten, den harten Ball lieber mit beiden Händen zu sichern oder sich sicherheitshalber gar abzuducken. (Tabelle der MLB)

Ganz spurlos ging der Catch dann aber doch nicht an ihm vorbei. Schließlich räumte Haxton ein: "Meine Hand tut so weh."