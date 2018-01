Die NBA (National Basketball Association) ist die nordamerikanische Basketball-Profiliga. Die NBA ist die populärste und mit Abstand stärkste Basketball-Liga der Welt.

Superstars wie LeBron James, Dirk Nowitzki oder Stephen Curry begeistern Millionen Zuschauer auf dem ganzen Globus. Aktuell machen sich zudem neben Nowitzki mit Dennis Schröder, Paul Zipser, Daniel Theis und Maxi Kleber weitere Deutsche einen Namen in der NBA.

Die NBA besteht aus 30 Mannschaften aus den USA und Kanada. Je 15 Teams spielen in der Western und Eastern Conference, die wiederum jeweils in drei Divisions unterteilt sind. Die acht besten Teams beider Conferences qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Gewinner nach dem Modus "Best of Seven" ausgespielt wird.

Der Titelverteidiger Golden State Warriors um Steph Curry und Kevin Durant wird weiterhin das Maß der Dinge sein, doch im Westen greifen die Houston Rockets mit Neuzugang Chris Paul und die Oklahoma City Thunder mit Carmelo Anthony und Paul George ihren Thron an. Im Osten haben die Boston Celtics nach dem Blockbuster Trade um Kyrie Irving groß aufgerüstet. Es steht eine spannende Saison bevor.

Aktuelle Spiele Live und auf Abruf auf DAZN:

Fr., 26. Januar, 02 Uhr: Oklahoma City - Washington

Sa., 27. Januar, 02:30 Uhr: San Antonio - Philadelphia

Sa., 27. Januar, 23 Uhr: Detroit - Oklahoma City

So., 28. Januar, 21:30 Uhr: Chicago - Milwaukee

Di., 30. Januar, 03 Uhr: Denver - Boston

Mi., 31. Januar, 02:30 Uhr: San Antonio - Denver

Do., 01. Februar, 02 Uhr: Boston - New York

Fr., 02. Februar, 02 Uhr: Houston - San Antonio

Was ist DAZN?

Mit dem Live-Streaming-Dienst DAZN können Sportbegeisterte auf mehr als 8000 Live-Events pro Jahr zugreifen. Neben den Live-Übertragungen der Premier League zeigt DAZN die Begegnungen der spanischen La Liga, der italienischen Serie A, sowie Frankreichs Ligue 1. Auch US Sport-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Über den Online-Streaming-Dienst können sie nicht nur die Spiele der NFL live und in voller Länge anschauen, sondern auch die der NBA, NHL und MLB. Selbst die verschiedenen Wettbewerbe der NCAA („National Collegiate Athletic Association“) lassen sich streamen. Dazu kommen Handball, Eishockey, Darts, Motorsport, Boxen und Tennis, sowie weitere Sportarten. Die Live-Streams können bei Bedarf angehalten, zurückgespult, oder auch im Nachhinein abgerufen werden.

Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Die DAZN-Übertragungen und Streams sind auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar. Neben dem SmartTV ist das Angebot auch über den Laptop oder Computer, Smartphones, Tablets, oder den Amazon Fire TV-Stick erreichbar. Außerdem laufen die Livestreams auch auf den diversen Spielekonsolen, wie der Sony Playstation 4 oder der Xbox One.

Was kostet DAZN?

DAZN bietet sein Abonnement derzeit für 9,99 Euro im Monat an. Die Mitgliedschaft hat keine Mindestlaufzeit und lässt sich ohne Probleme monatlich kündigen. Außerdem beginnt der Service automatisch mit einem kostenlosen Probemonat, sodass Interessierte den Streaming-Dienst gratis ausprobieren können.