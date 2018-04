Lonzo, LaVar, LiAngelo und LaMelo: Das ist die irre Ball-Familie

LaVar, Lonzo, LiAngelo und LaMelo - die Balls sind die verrückteste Basketball-Familie der Welt. Das Talent der drei Söhne ist unbestritten, doch um den Sport geht es in der PR-Maschinerie von Vater LaVar nicht unbedingt an erster Stelle. SPORT1 erklärt, was hinter der umstrittenen Ball-Familie wirklich steckt

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/iStock