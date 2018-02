Anzeige

NBA LIVE im TV und STREAM mit Houston Rockets vs. Timberwolves Zipsers Bulls gegen 76ers gefordert / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Paul Zipser (Nr. 16) und die Chicago Bulls treffen auf die Philadelphia 76ers © Getty Images

In der 19. Woche der NBA-Saison geht es heiß her: SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE auf SPORT1 US und im LIVESTREAM.