Die Basketball-Elite zu Gast in der "City of Angels": Das 67. NBA All-Star Game steigt in diesem Jahr im Staples Center, der Heimspielstätte der Los Angeles Lakers und der Los Angeles Clippers.

SPORT1 US ist beim Spektakel mittendrin und überträgt den Schlagabtausch der besten und beliebtesten NBA-Korbjäger in der Nacht auf Montag, 19. Februar, LIVE ab 02.00 Uhr.

In diesem Jahr wird das All-Star Game im neuen Modus ausgetragen: Das traditionelle Duell zwischen Eastern und Western Conference wurde abgeschafft, stattdessen haben die Superstars LeBron James (Cleveland Cavaliers) und Stephen Curry (Golden State Warriors) ihr "Dream Team" jeweils selbst zusammengestellt.

Neuer Modus: "Team LeBron" vs. "Team Stephen"

Zum All-Star Game 2018 schicken die via Fan-Voting gewählten All-Star-Kapitäne LeBron James und Steph Curry das Beste, was die National Basketball Association zu bieten hat, aufs Parkett.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Die Starter von "Team LeBron" sind neben "King James" selbst Kyrie Irving, sein langjähriger Mitspieler bei den Cavs, Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Paul George (Oklahoma City Thunder), und pikanterweise Curry-Kompagnon Kevin Durant vom amtierenden NBA-Champion Golden State Warriors.

Auch Curry führt eine schlagkräftige Truppe an: Die Starting Five von "Team Stephen" ergänzen James Harden (Houston Rockets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) und DeMar DeRozan von den Toronto Raptors.

Rising Stars Challenge und Dunking Contest

Im Rahmen des NBA All-Star Weekends 2018 stehen traditionell noch weitere Programm-Highlights an, wie die Rising Stars Challenge 2018, die SPORT1 US in der Nacht auf Samstag, 17. Februar, LIVE ab 03.00 Uhr überträgt, und die All-Star Saturday Night Events, die in der Nacht auf Sonntag, 18. Februar, als LIVE-Einstieg ab 02.15 Uhr zu sehen sind.

Die Basketball-Fans können sich dabei vor allem auf den Three Point Contest sowie das Dunking-Spektakel freuen.

Auch die beste Eishockey-Liga der Welt gibt es auf SPORT1 US zu sehen: Beispielsweise empfangen am Montagabend, 19. Februar, LIVE ab 19.00 Uhr die New York Islanders mit Goalie Thomas Greiss im Madison Square Garden die Minnesota Wild.

Zudem zeigen weiterhin die NBA-Stars von morgen auf SPORT1 US ihr Können – alle mit dem großen Ziel, bei der diesjährigen "March Madness" mitzuspielen: Das Jahres-Highlight im College Basketball gibt es ab Mitte März LIVE auf SPORT1 US zu sehen.

Bis dahin überträgt der Pay-TV-Sender noch zahlreiche LIVE-Spiele aus der NCAA Regular Season, am kommenden Samstag, 17. Februar, ab 18.00 Uhr zum Beispiel wieder vier Partien am Stück.