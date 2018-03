Das nächste Talent aus dem Ball-Clan will die NBA aufmischen: LiAngelo Ball, jüngerer Bruder von Lakers-Star Lonzo Ball, hat sich für den NBA-Draft 2018 angemeldet. Das gab sein Agent Harrison Gaines bei Yahoo Sports bekannt.

Der 19-Jährige spielt derzeit gemeinsam mit dem jüngsten der drei Ball-Brüder, LaMelo, in Litauen für den Erstligisten Vytautas Prienai.

Unter großem Medieninteresse und in Begleitung ihres extrovertierten Vaters LaVar Ball waren die beiden Talente ins Baltikum gewechselt, statt in den USA am College bzw. der Highschool ihre Ausbildung fortzusetzen. Der Hype war und ist entsprechend groß.

Ball erfüllt Erwartungen

Doch auch sportlich wusste LiAngelo Ball zu überzeugen. Seine Werte können sich durchaus sehen lassen. 15,7 Punkten im Schnitt liefert der Flügelspieler für die Litauer - allerdings in einer Serie von Freundschaftsspielen gegen überwiegend zweitklassige Gegner.

Zudem weiß er mit einer Dreierquote von 45 Prozent zu überzeugen. Dass Ball neben seiner Stärke aus der Distanz auch mit seiner Physis glänzen kann, dürfte ihn für einige Vereine interessant machen.

(Die NBA live bei DAZN! Jetzt kostenlosen Testmonat sichern)

Ob es für einen endgültigen Platz in einem NBA-Roster für die Saison 2018/2019 schon reichen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Der diesjährige Draft findet am 21. Juni statt.