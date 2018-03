Der Kampf um die Playoffs in der NBA wird immer heißer. Die Regular Season entscheidet darüber, wer in die Postseason einzieht, die am 14. April beginnt. (Spielplan und Ergebnisse der NBA)

SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM.

Die Sieger des vergangenen Jahres, die Golden State Warriors, sind auch in diesem Jahr die Top-Favoriten. Doch es gibt weitere Teams, die am Ende die NBA-Trophäe in die Höhe strecken wollen.

(Die NBA live bei DAZN! Jetzt kostenlosen Testmonat sichern)

Dazu gehören die Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors und die Boston Celtics.

Mit Daniel Theis (Boston Celtics), Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Paul Zipser (Chicago Bulls) sowie Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) sind auch fünf deutsche Profis in der NBA aktiv.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 21. Woche der NBA - ausgewählte LIVE im TV auf SPORT1 US:

Dienstag, 6. März:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons (1 Uhr)

Chicago Bulls – Boston Celtics (2 Uhr)

Mittwoch, 7. März:

Toronto Raptors – Atlanta Hawks (1 Uhr)

Washington Wizards – Miami Heat (1 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (2 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Dallas Mavericks – Denver Nuggets (2.30 Uhr)

Donnerstag, 8. März:

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies (2 Uhr)

Milwaukee Bucks – Houston Rockets (2 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1 US)

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers (4.30 Uhr)

Freitag, 9. März:

Miami Heat – Philadelpia 76ers (1.30 Uhr)

Minnesota Timberwolves - Boston Celtics (2 Uhr)

Golden State Warriors – San Antonio Spurs (4.30 Uhr)

Samstag, 10. März:

Detroit Pistons – Chicago Bulls (1 Uhr)

Indiana Pacers – Atlanta Hawks (1 Uhr)

Toronto Raptors – Houston Rockets (1.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors (4 Uhr)

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers (4.30 Uhr)

Sonntag, 11. März:

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies (2.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (2.30 Uhr)

Atlanta Hawks – Chicago Bulls (20.30 Uhr)

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors (20.30 Uhr)

Montag, 12. März:

Dallas Mavericks – Houston Rockets (0 Uhr)

Boston Celtics – Indiana Pacers (0.30 Uhr)

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers (2 Uhr)