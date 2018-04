Sechs deutsche Nachwuchsspieler haben sich für den diesjährigen Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA angemeldet.

Neben dem Berliner Moritz Wagner (20) vom College-Team Michigan Wolverines/USA reichten fünf Bundesliga-Profis ihre Unterlagen ein.

In der Liste für die Verteilung der Talente am 21. Juni in Brookyln/New York, die am Dienstag (Ortszeit) von der NBA veröffentlicht wurde, stehen Nationalspieler Isaac Bonga (18), Richard Freudenberg (19/beide Frankfurt Skyliners), Karim Jallow (21/Bayern München), Louis Olinde (20/Brose Bamberg) und Leon Kratzer (21/s.Oliver Würzburg).

Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich einige Spieler vor dem Draft wieder abmelden.