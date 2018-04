Die Golden State Warriors haben 117:100 (64:60) gegen die Phoenix Suns gewonnen und ihren 15. Sieg in Folge gegen das Team aus Arizona gefeiert (SERVICE: Spielplan der NBA).

Bester Spieler der Warriors war Klay Thompson, der sich schon im Playoff-Modus befand und 34 Punkte beisteuerte. "Es war gut, in einen guten Rhythmus zu kommen, besonders mit nur einem übrigen Spiel", sagte Thompson. "Man will mit einem großartigen Momentum in die Playoffs gehen."

Thompson drehte vor allem im ersten Viertel auf, in dem er 22 Punkte, 19 davon in Folge. Der 28-Jährige traf dabei 9 einer 11 Feldversuche und 4 von 6 Dreiern. Sein Teamkollege Kevin Durant kam auf 17 Punkte und neun Assists.

Während die Warriors sich für die Playoffs warmspielen, ist Phoenix durch die Niederlage das schlechteste Team der NBA (SERVICE: Tabelle der NBA).