Der Hamburger SV zählt zu den bekanntesten deutschen Fußball-Vereinen. Sogar in der NBA haben die Norddeutschen Fans, wie John Collins erst kürzlich unter Beweis stellte.

Der 20 Jahre alte Rookie der Atlanta Hawks gab zum Abschluss der regulären Saison ein Interview - im HSV-Trikot.

Sein Teamkollege, der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder, erklärt die ungewöhnliche Trikot-Wahl. "John ist ein riesen Fußball-Fan und interessiert sich auch sehr für die Bundesliga", sagte der 24-Jährige der Hamburger Morgenpost.

Collins schaut HSV-Spiele

In Atlanta sei die deutsche Gemeinde sehr groß. So sei der 20-jährige Collins zum Fußball gekommen. "So ist er auf den HSV gestoßen, von dem er seitdem ein großer Fan ist", berichtet Schröder.

Collins verfolge regelmäßig die Ergebnisse des Bundesliga-Dinos und schaue auch ganze Spiele an.

Dennis Schröder gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Atlanta Hawks © Getty Images

Sportlich kann der Center die Situation beim stark abstiegsbedrohten HSV nachempfinden. Auch wenn es in der besten Basketball-Liga der Welt keinen Abstieg gibt, so belegten die Hawks in dieser Saison mit der drittschlechtesten Bilanz der ganzen NBA (24 Siege - 58 Niederlagen) den letzten Platz in der Eastern Conference und verpassten damit erstmals seit 2007 wieder die Playoffs.

Persönlich lief es dagegen für Collins. Mit durchschnittlich 10,5 Punkten und 7,3 Rebounds in 24 Minuten pro Partie spielte der 20-Jährige eine starke Rookie-Saison.