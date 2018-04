Bittere Nachricht für die Boston Celtics: Kyrie Irving wird die Playoffs der NBA verpassen. Der 26-Jährige wird sich am kommenden Samstag einer Operation an seinem linken Knie unterziehen. Das gaben die Celtics am Donnerstag bekannt.

Laut Angaben der Franchise wird es vier bis fünf Monate dauern, bis Irving wieder vollständig rehabilitiert ist. Damit ist ein weiterer Einsatz in der laufenden Saison ausgeschlossen. (Tabellen der NBA)

Der Point Guard war bereits 2015 operiert worden, damals wurdes Schrauben zur Reparatur der angerissenen Patellasehne eingesetzt. Diese verursachten allerdings zuletzt Irritationen, die Sehne ist vollständig ausgeheilt. Die Schrauben sollen nun entfernt werden.

Das Team des verletzten Nationalspielers Daniel Theis ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert und liegt derzeit im Osten auf dem zweiten Platz. Irving ist nach Theis und Marcus Smart bereits der dritte Spieler der Celtics, der sich in den vergangenen Wochen einer OP unterziehen musste.

Theis hatte Mitte März einen Meniskusriss im linken Knie erlitten und wird erst in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit zurück erwartet.

