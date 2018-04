LeBron James ist und bleibt die Lebensversicherung der Cleveland Cavaliers.

Im fünften Spiel der ersten Playoff-Runde gegen die Indiana Pacers war "King James" wieder einmal der bestimmende Spieler auf dem Parkett - und sorgte durch einen wilden Dreier in der Schlusssekunde im Alleingang dafür, dass die Cavs in der Serie erstmals in Führung gingen.

Beim Stand von 95:95 und noch drei Sekunden auf der Uhr bekam der viermalige MVP den Ball in die Hände, drückte aus vollem Lauf ab und traf den Distanzwurf zum 98:95-Heimsieg.

Damit sind die Cavaliers nur noch einen Sieg vom Einzug in die nächste Runde entfernt.