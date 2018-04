Die Cleveland Cavaliers sind dank LeBron James wieder zurück im Geschäft.

Der viermalige MVP führte den Vize-Champion mit 46 Punkten, zwölf Rebounds und fünf Assists zum knappen 100:97-Erfolg gegen die Indiana Pacers - und damit zum 1:1-Ausgleich in der ersten Playoff-Runde.

Es war das 20. Post-Season-Spiel, in dem James mindestens 40 Punkte erzielte, das zehnte, in dem er auch noch mindestens zehn Rebounds und fünf Assists hinzufügte.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Der 33-Jährige nahm das Geschehen von Beginn an in die Hand, erzielte gleich die ersten 16 Punkte für Cleveland. Zur Halbzeit hatte der Cavs-Leader schon 29 Punkte auf dem Konto. Am Ende verwandelte der Superstar 17 von 24 Feldwürfen. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse)

Oladipo verpasst Ausgleich

"Ich habe einfach mein Spiel gespielt", kommentierte James seine Ausnahmeleistung bei ESPN.

Trotz der One-Man-Show von "King James" hätte Indiana das Spiel 27 Sekunden vor Schluss noch ausgleichen können. Doch Pacers-Star Victor Oladipo verpasste einen weit offenen Dreier.

Sorgen um Love

Sorgen machen sich die Cavs um James' Co-Star Kevin Love, der zwar mit 15 Punkten eine ordentliche Vorstellung ablieferte, sich allerdings bei einem Abwehrversuch ein Band im Daumen derselben Hand abriss, die er sich im Saisonverlauf bereits gebrochen hatte.

Für ihn war das Spiel vorzeitig beendet, Cavs-Coach Tyronn Lue glaubt allerdings an einen Einsatz in Spiel 3 der Serie: Er sei okay und hätte in der Schlussphase sogar noch zurückkehren können, gab Lue zu Protokoll.

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)