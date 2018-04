Die Golden State Warriors können beim Projekt TitelverteidigungNBA offenbar bald wieder auf Superstar Stephen Curry zurückgreifen. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse)

Wie die Warriors am Freitag mitteilten, soll der Point Guard nach einer positiv verlaufenen Untersuchung am Samstag ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Spurs ohne Chance gegen Warriors

Der zweimalige Liga-MVP hatte sich Ende März eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und musste seither pausieren.

Auch ohne ihren Topstar liegen die Warriors in der ersten Playoff-Runde gegen die San Antonio Spurs souverän mit 3:0 in Führung. Das Team benötigt nur noch einen Sieg zum Einzug in die nächste Runde, welche am 30. April beginnt. (Der aktuelle Stand der NBA-Playoffs)

