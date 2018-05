Der Saisonhöhepunkt der besten Basketball-Liga der Welt steht vor der Tür: Die NBA-Finals - und SPORT1 US ist immer LIVE dabei.

Zum vierten Mal in Folge treffen die Golden State Warriors in den Finalspielen der Playoffs auf die Cleveland Cavaliers. Das "ewige" Duell zwischen Steph Curry und LeBron James geht somit in die nächste Runde. (Der Weg in die NBA-Finals)

Kann James den Titelverteidiger um ihr Star-Trio Curry, Kevin Durant und Klay Thompson wieder vom Thron stoßen?

Die Antwort gibt es auf SPORT1 US: Auch in diesem Jahr können Sie wieder alle Spiele der Best-of-seven-Finalserie um die NBA-Meisterschaft auf SPORT1 US verfolgen.

Warriors wollen dritten Titel in vier Jahren

Seit 2013 hat es kein NBA-Team mehr geschafft, den Titel zu verteidigen. Curry und Co. wollen es aber nun den Miami Heat nachmachen.

Für Golden State wäre es die dritte Meisterschaft in vier Jahren - der Titelverteidiger geht als klarer Favorit in die Finals. (Ergebnisse und Spielplan der NBA-Playoffs)

LeBron strebt nach seinem vierten Ring

Bei den Cavs hängt vieles mal wieder an LeBron, der nach seinem vierten Ring strebt und zum achten Mal in Folge (!) in den Finals steht. Der "King" legt in den Playoffs bislang 34 Punkte, 8,9 Rebounds, 7 Assists, 1,4 Steals und 1,1 Blocks im Schnitt auf - schier unmenschlich.

Wenn Cleveland allerdings die übermächtigen Warriors schlagen will, müssen seine Nebenleute mehr bringen - wie All-Star Kevin Love (13.9 Punkte), der zuletzt aber von einer Gehirnerschütterung ausgebremst wurde.

Bei den Warriors hat Durant einen Punkteschnitt von 29 Punkten, auch Curry (24,8) und Thompson (20,5) scoren über 20 Zähler im Schnitt.

James mit negativer NBA-Finals-Bilanz

Kann James seine sechste Final-Niederlage verhindern? 2017 siegten die Warriors gegen die Cavs in fünf Spielen, 2016 Cleveland in sieben und 2015 Golden State in sechs. 2014 verlor James mit den Heat in fünf gegen San Antonio, nachdem er 2013 noch in sieben Spielen gegen die Spurs sowie 2012 in fünf gegen OKC gewonnen hatte.

Und nicht zu vergessen: 2011 schlugen die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki den König, 2007 ging er mit Cleveland 0:4 gegen San Antonio unter. Vieles spricht somit für Golden State - außer LeBrons Kollegen wachsen über sich hinaus.

Spielplan und Termine: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

Spiel 1: Golden State - Cleveland (1. Juni, 3 Uhr)

Spiel 2: Golden State - Cleveland (4. Juni, 2 Uhr)

Spiel 3: Cleveland - Golden State (7. Juni, 3 Uhr)

Spiel 4: Cleveland - Golden State (9. Juni, 3 Uhr)

Spiel 5 (falls nötig): Golden State - Cleveland (12. Juni, 3 Uhr)

Spiel 6 (falls nötig): Cleveland - Golden State (15. Juni, 3 Uhr)

Spiel 7 (falls nötig): Golden State - Cleveland (18. Juni, 2 Uhr)

