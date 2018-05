Über guten Humor lässt sich bekanntlich streiten, diese Aktion zählte aber definitiv nicht dazu.

Der angebliche Comedian Andrew Polk schrieb auf Twitter: "Ich hoffe, Draymond Green wird ins Gesicht geschossen, sobald er die Arena verlässt. Schaut man sich die Statistik der Stadt an, liegt die Chance bei 37%."

Damit spielte Polk auf die hohe Kriminalitätsrate in New Orleans an.

Polk löscht Tweet und Account

Polk hat inzwischen nicht nur seinen Tweet, sondern auch seinen Account gelöscht oder wurde von Twitter gelöscht, doch Green hatte ihn bereits gesehen und darauf geantwortet.

"Interessanter Tweet @polksalad". Lass uns sicherstellen, dass die Twitter-Verbannung Erfolg hat", schrieb Green. Die folgende Entschuldigung akzeptierte Green nicht: "Das war Zeitverschwendung, das hättest du dir sparen können."

Nach dem Sieg gegen die New Orleans Pelicans legte Green nach: "Wenn er denkt, so etwas wegen Basketball tun zu müssen, tut er mir Leid. Ich bete dafür, dass er die Hilfe kriegt, die er braucht."

Den Warriors fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Conference Finals.