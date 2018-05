Diesem Playoff-Duell haben viele NBA-Fans entgegengefiebert: Houston Rockets gegen Golden State Warriors, das beste Team der Regular Season gegen den Titelverteidiger. Wer sich in diesem Duell durchsetzt, wird wahrscheinlich auch den Titel holen.

Den besseren Start in die Western Conference Finals haben die Warriors erwischt, die sich in Spiel 1 der best-of-seven-Serie klar mit 119:106 durchsetzen konnten und damit den Heimvorteil der Rockets bereits zunichte machten. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Für die Dubs war es das erste Mal seit 2014, dass sie eine Playoff-Serie auswärts beginnen mussten. Damals unterlagen die Warriors den Los Angeles Clippers mit 3:4.

Harden gewinnt Privat-Duell mit Durant

Während der Partie entwickelte sich ein kleines Privat-Duell zwischen den beiden Superstars Kevin Durant (Warriors) und James Harden (Rockets), wer denn mehr Punkte erzielen würde. Dieses konnte Harden mit 41 Punkten für sich entschieden.

Doch im Vergleich zu Durant, der mit 37 Zählern ebenfalls eine große Show ablieferte, fehlte es Harden an Unterstützung. Lediglich Spielmacher Chris Paul wusste mit 23 Punkten und elf Rebounds noch zu überzeugen.

Auf Seiten der Warriors gab es dagegen noch die "Splash Brothers" Klay Thompson (28 Punkte) und Steph Curry (18 Punkte und acht Assists), wenngleich sie aus der Distanz schon bessere Tage hatten und zusammen lediglich sieben von 20 Versuchen trafen.

Dennoch gelang es Curry seinen Playoff-Dreierrekord weiter auszubauen: Inzwischen hat der Warriors-Spielmacher im 80. Playoff-Spiel in Folge mindestens einen Dreier geworfen.

Warriors kommen nach der Pause ins Rollen

Die Warriors starteten eher mäßig in die Partie und lagen schnell mit neun Punkten zurück. Bis zur Pause konnte Golden State aber ausgleichen und nutze dann wie so oft ein starkes drittes Viertel, um sich ein kleines Polster vor dem Schlussdrittel zu verschaffen.

"Wir haben uns zu viele Unkonzentriertheiten geleistet. Wir haben nicht schnell genug geswitcht, zu oft den Ball verloren und zu viele Layups verfehlt. Wir müssen an unserer mentalen Stärke arbeiten", sagte Houstons Coach Mike D'Antoni nach der Partie.

Für einen kleinen Aufreger sorgte - wer hätte es gedacht - Draymond Green. Nach einem Korberfolg von Harden schubste der Warriors-Star diesen ziemlich rüde weg und kassierte dafür ein weiteres technisches Foul für seine Sammlung.

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut in Houston statt - für die Rockets dürfte es bereits ein Must-Win-Spiel werden.