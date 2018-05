Die Golden State Warriors kommen ihrem Traum von der Titelverteidigung in der NBA immer näher.

Gegen die New Orleans Pelicans gelang dem Team von Trainer Steve Kerr ein 113:104-Erfolg und damit der entscheidende vierte Sieg in der Playoff-Serie. Im Halbfinale der Western Conference treffen die Warriors auf die Houston Rockets, die ihrerseits die Utah Jazz aus dem Wettbewerb geworfen haben.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Im Spiel gegen die Pelicans reichte den Warriors ein bärenstarkes drittes Viertel, um den Erfolg unter Dach und Fach zu bringen. In der ersten Halbzeit gelangen den Gastgebern lediglich drei Punkte mehr als New Orleans. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Warriors mit starkem dritten Viertel

Nach der Halbzeit drehten Steph Curry und Co. dann richtig auf und konnten 17 Punkte mehr auf das Scoreboard bringen. Mit einem 20-Punkte-Vorsprung ging es für die Warriors in das letzte Viertel. Dort ließ es der aktuelle Meister dann deutlich ruhiger angehen, die Pelicans kamen auf neun Punkt heran, ernsthaft gefährlich wurde es für den Meister aber nicht mehr.

Mit Abstand bester Akteur der Partie war Power Forward Anthony Davis. Der 25-Jährige erzielte für die Pelicans 34 Punkte, 19 Rebounds und einen Assist. Teamkollege Jrue Holiday legte mit 27 Zählern, zehn Rebounds und elf Assists ein Double-Double auf das Parkett. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Bei den Warriors war Superstar Steph Curry mit 28 Punkten erfolgreichster Werfer. Draymond Green verpasste mit 19 Zählern, 14 Rebounds, neun Assist und drei Steals ein Triple-Double nur knapp. Kevin Durant (24 Zähler) und Klay Thompson (23 Zähler) punkteten ebenfalls zweistellig.