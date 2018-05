Die Cleveland Cavaliers sind mit einem wahren Krimi-Sieg in die Conference Semifinals der NBA-Playoffs gestartet.

Angeführt vom einmal mehr überragenden LeBron James gewannen die Cavs mit 113:112 bei den Toronto Raptors und liegen in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:0 in Führung. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

James verzeichnete mit 26 Punkten, elf Rebounds und 13 Assists ein Triple Double.

In der regulären Spielzeit rettete James seine Cavs 30 Sekunden vor Schluss erst in die Verlängerung, um dann seine Mannschaft zum knappen und wichtigen Auswärtssieg zu führen.

James bekommt gegen Raptors Unterstützung

Zudem konnte der Superstar auf die Unterstützung seiner Teamkollegen zählen, was zuletzt häufig nicht unbedingt der Fall war. Mit James scorten insgesamt fünf Spieler zweistellig für Cleveland: J.R. Smith (20 Punkte), Kyle Korver (19), Jeff Green (16) und Tristan Thompson (14 und zwölf Rebounds) unterstützten James tatkräftig, was zuletzt selten der Fall war.

Unter anderem verwandelten Smith und Korver je fünf Dreier, während die Raptors von der Dreipunktlinie nur 32,1 Prozent ihrer Würfe im Korb unterbringen konnten. Zudem leistete sich Toronto 13 Turnover, die Cleveland in 21 Zähler ummünzte.

Wirklich bitter war, dass die Kanadier bis zur Overtime immer in Führung lagen sowie in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung den Sieg in eigener Hand hatten, jedoch ihre Chancen auf den Sieg vergaben.

Valanciunas überragt bei Toronto

Auf Torontos Seite überzeugten DeMar DeRozan mit 22 Punkten und Jonas Valanciunas mit einem starken Double-Double (21 Zähler/21 Rebounds). Am Ende war das aber zu wenig.

Die Raptors stehen damit bereits in Spiel zwei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mächtig unter Druck und müssen unbedingt gewinnen.

