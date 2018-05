Die Golden State Warriors haben gegen die Houston Rockets zurückgeschlagen, und das mit voller Wucht. Nach einem Sieg in Spiel eins mussten die Warriors im zweiten Aufeinandertreffen eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

In der dritten Begegnung hat sich das Blatt nun wieder gewendet, vor allem dank Superstar Steph Curry. Der 30-Jährige trug maßgeblich zum 126:85-Erfolg seines Teams bei. Ausschlaggebend waren dabei aber nicht nur die von ihm erzielten 35 Punkte. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Der Point Guard erlebte eine wahre Leistungsexplosion, vor allem in der zweiten Halbzeit. Alleine im dritten Viertel gelangen Curry 18 Punkte. Vor allem in Sachen Wurf-Qualität zeigte sich der zweifache MVP deutlich verbessert. In den ersten Partien hatte Curry vor allem mit einer schlechten Dreier-Quote zu kämpfen. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

Ausgeglichene Anfangsphase

Von dessen Problemen zu Beginn der Serie war in Spiel drei dagegen nichts mehr zu sehen.

Den besseren Start in die Partie erwischten allerdings die Houston Rockets. Das Team von Superstar James Harden schnappte sich die erste Führung. Eine frühe Auszeit von Chefcoach Steve Kerr weckte die Warriors jedoch auf.

Curry war in dieser Phase des Spiels noch nicht in der allerbesten Verfassung, dank guter Defensiv-Arbeit entschieden die Warriors das erste Viertel dennoch für sich. Trotz einer schlechten Chancenverwertung aufseiten der Rockets, konnte sich Golden State im zweiten Abschnitt nicht entscheidend absetzen. Die Dreier fanden zu selten den Weg in den Korb.

Erst nach der Pause nahm die Partie wieder an Fahrt auf. Beide Teams feuerten einen Schuss nach dem anderen ab. Vor allem Steph Curry lief zur Höchstform auf. Ende des dritten Viertels hatte der Meister bereits einen gehörigen Vorsprung herausgearbeitet. Die Rockets hatten dem nichts mehr entgegen zu setzen.

Rekord-Sieg für die Warriors

Mit unglaublichen 41 Punkten Vorsprung stand am Ende ein Rekord-Sieg. Zum 16. Mal in Folge gewannen die Warriors eine Playoff-Partie in der heimischen Arena - Rekord in der NBA. Außerdem gelang der Franchise der höchste Playoff-Sieg ihrer Geschichte.

Die Rockets mussten dagegen ihre höchste Playoff-Niederlage hinnehmen.

Bester Werfer bei den Rockets war Superstar James Harden mit 20 Punkten, Chris Paul zeigte trotz Double-Double aus 13 Zählern und zehn Rebounds eine enttäuschende Vorstellung. Bei den Warriors überzeugte neben Curry vor allem Kevin Durant mit 25 Punkten.

In der Playoff-Serie liegen die Warriors mit 2:1 in Führung. Spiel vier steigt in der Nacht auf Mittwoch erneut in der Halle des aktuellen Meisters.