Ein entfesselter LeBron James hat die Cleveland Cavaliers zu einem 111:102 (68:53) über die Boston Celtics geführt und seiner Mannschaft zum 2:2-Ausgleich in der best-of-seven-Serie verholfen (Spielplan der NBA). Das Team aus Cleveland darf nun wieder vom Finale träumen.

James überragte an diesem Abend in der Arena von Cleveland mit 44 Punkten, er traf 17 seiner 28 Versuche aus dem Feld. Der 33-Jährige zog in der Liste der meisten verwandelten Würfe in den Playoffs an NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar (2356) vorbei und führt die Liste nun mit 2368 an (Tabelle der NBA).

Die Cavaliers dürfen nun wieder hoffen, als 20. Mannschaft in der NBA-Geschichte trotz eines 0:2-Rückstands weiterzukommen. James gelang das bereits zwei Mal und ist dem dritten Coup nun ein Stück näher.

Allerdings müssen die Cavaliers für Spiel fünf wieder nach Boston, wo die Celtics in dieser Postseason alle ihrer neun Spiele gewonnen haben. Dann muss das Team von Brad Stevens aber eine konzentrierte erste Hälfte spielen als in Cleveland.

Zur Halbzeit lagen die Celtics mit 19 Punkten zurück. Sie kamen auch dank der insgesamt 25 Punkte von Jaylen Brown noch einmal auf 93:100 heran, doch in dieser Phase klaute James einmal den Ball und punktete, kurze Zeit später versenkte er einen Dreier und beendete die Hoffnungen der Celtics auf ein Comeback.