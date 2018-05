Trotz der besten Saison ihrer Franchise-Geschichte haben die Toronto Raptors aus der NBA am Freitag ihren Trainer Dwane Casey entlassen.

"Nach einer gründlichen Analyse der Situation haben wir uns zu einer schwierigen aber notwendigen Entscheidung entschlossen", sagte Präsident Masai Ujiri. "Wir müssen ständig versuchen zu wachsen und auf das nächste Level zu kommen", fügte Ujiri hinzu.

Casey, der am Mittwoch zum besten Trainer in der NBA gewählt wurde, musste den Preis dafür zahlen, dass sein Team zum dritten Mal nacheinander in den Playoffs von den Cleveland Cavaliers (0:4) um Superstar LeBron James ausgeschaltet wurde.

Budenholzer als Nachfolger gehandelt

Als Favorit auf die Nachfolge gilt laut ESPN Mike Budenholzer. Der 48-Jährige wurde kürzlich von den Atlanta Hawks um Superstar Dennis Schröder entlassen.

Die Raptors belegten den ersten Platz der Eastern Conference und beendeten die beste reguläre Saison ihrer Geschichte mit 59 Siegen und 23 Niederlagen.