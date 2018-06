Die Basketballer der Cleveland Cavaliers können im zweiten Spiel der NBA-Finalserie auf Tristan Thompson zählen. Der Center muss nach seinem Ausschluss in der ersten Finalpartie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors (114:124 n.V.) zwar eine Strafe von 25.000 Dollar bezahlen, wird von der nordamerikanischen Profiliga NBA aber nicht gesperrt. (Die NBA-Finals LIVE im TV auf SPORT1 US)

Thompson war in den letzten Sekunden der Verlängerung bei der Niederlage gegen die Warriors nach einem Foul an Shaun Livingston des Courts verwiesen worden. Weil er allerdings nicht sofort in die Kabine ging und seinem höhnisch applaudierenden Gegenspieler Draymond Green den Ball ins Gesicht drückte, bestrafte die NBA den 27 Jahre alten Kanadier.

In der best-of-seven-Serie führt Golden State mit 1:0. Spiel zwei folgt in der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr LIVE auf SPORT1 US), Heimrecht haben erneut die aus dem kalifornischen Oakland stammenden Warriors. (Ergebnisse und Spielplan der NBA-Finals)

(DAZN zeigt die NBA-Finals live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

-----

Lesen Sie auch:

Smith: NBA-Star zum Kopfschütteln

Blackout! Cavs schenken Sieg her