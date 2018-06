NBA-All-Star Kawhi Leonard möchte laut amerikanischen Medien die San Antonio Spurs verlassen. Die Los Angeles Lakers sollen das Wunschziel von Leonard sein.

Schon die ganze Saison über soll es zu Streitigkeiten zwischen Leonard und den Spurs gekommen sein. Grund dafür ist laut ESPN der Umgang der Franchise mit seiner Verletzung.

Wegen einer Wadenverletzung bestritt er in der vergangenen Saison nur neun Spiele. Während der Reha gab es immer wieder Unklarheiten: Die Team-Ärzte hatten den Spieler für gesund erklärt, doch Leonard fühlte sich nicht fit. Mit seinem eigenen Ärzte-Team setzte er seine Behandlung fort.

Auch die Spurs buhlen um ihren Forward und wollen den 26-Jährigen halten. Sie sollen ihm bereits ein Fünf-Jahres-Vertrag über 219 Millionen Euro angeboten haben.

Leonard spielt seit 2011 bei den Spurs. Er ist neben Michael Jordan und Hakeem Olajuwon einer von nur drei Spielern in der NBA-Geschichte, die im Laufe ihrer Karriere sowohl als Finals MVP als auch als Defensive Player of the Year ausgezeichnet wurden.