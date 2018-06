In wenigen Tagen ist es soweit: Dann wird Europas größtes Basketball-Talent Luka Doncic aller Voraussicht nach einer der Top-Picks beim NBA Draft 2018 werden.

Der Lieblingsspieler des 19-jährigen Slowenen ist NBA-Legende LeBron James - und genau gegen diesen möchte er dunken.

"Wenn ich gegen LeBron James dunke, kann ich in den Ruhestand gehen", sagte er bei Yahoo Sports. "Ich mache nur Spaß, aber nein, natürlich möchte ich in die Staaten", so Doncic weiter.

Vertreter der Phoenix Suns, Sacramento Kings und Atlanta Hawks sollen bereits in Spanien gewesen sein, um den Guard zu scouten. Diese drei Teams haben die ersten Picks beim NBA Draft.

"In der Euroleague habe ich viel an Erfahrung gewonnen. Dort spielen viele ehemalige NBA-Spieler. Das Spiel in der NBA ist körperbetonter. Das ist mein Vorteil", erklärte er.

Der 19-Jährige wurde zuletzt zum Euroleague-MVP und MVP der Final-Four-Serie gewählt. Mit Real Madrid holte er sich den Euroleague-Titel. Derzeit kämpft er mit den Madrilenen um den Gewinn der spanischen Meisterschaft.