Moritz Wagner bekommt bei den Los Angeles Lakers schneller als erwartet einen deutschen Teamkollegen.

Die Kalifornier haben den 18-jährigen Isaac Bonga überraschend mit einem Rookie-Vertrag ausgestattet. Medienberichten zufolge soll es sich um einen Dreijahresvertrag handeln.

Der Aufbauspieler, der an Position 39 des diesjährigen Drafts von den Philadelphia 76ers ausgewählt und für einen 2019er Zweitrundenpick und eine Ausgleichszahlung an die Lakers weitergegeben wurde, soll schon am Samstag zusammen mit Wagner in der Summer League auflaufen.

Bonga wurde im rheinland-pfälzischen Neuwied geboren und spielte seit 2016 für die Fraport Skyliners in der BBL.

Eigentlich war vermutet worden, dass ihn die Lakers noch eine Zeit lang in Europa spielen lassen, um seine Entwicklung abzuwarten.

Jetzt bekommt der Teenager doch schon seine Chance, sich neben Ex-College-Star Wagner für einen Kaderplatz in der Regular Season zu empfehlen und an der Seite von Superstar LeBron James aufzulaufen.