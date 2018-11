Trainer Steve Kerr von NBA-Champion Golden State Warriors wird beim US-Basketball-Nationalteam Assistent von Chefcoach Gregg Popovich. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt.

Kerr (53), dreimal Meister mit den Warriors, wird die Aufgabe in den kommenden beiden Jahren übernehmen. 2019 steht die WM in China auf dem Programm, 2020 die Olympischen Spiele in Tokio.

Popovich (69), Trainer der San Antonio Spurs, hatte den Posten nach Olympia 2016 in Rio von Mike Krzyzewski übernommen. Unter "Coach K" holten die NBA-Stars zweimal WM- und dreimal Olympia-Gold.