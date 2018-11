Die deutschen NBA-Stars zum Durchklicken

Noch nie gab es so viele deutsche Spieler in der NBA wie in dieser Saison.

Neben Legende Dirk Nowitzki, der den Saisonstart bei den Dallas Mavericks wegen einer Verletzung verpassen wird, spielen noch bis zu sechs weitere Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt.

Bei den Mavs steht neben Nowitzki auch Maxi Kleber unter Vertrag. Dennis Schröder spielt jetzt bei den Oklahoma City Thunder.

Daniel Theis will nach seiner Verletzung in der letzten Spielzeit mit den Boston Celtics wieder voll durchstarten und hat sogar Meisterschaftschancen.

Bei den Los Angeles Lakers hoffen die Rookies Moritz Wagner und Isaac Bonga auf ihre Chancen an der Seite von Superstar LeBron James. Isaiah Hartenstein träumt von einem NBA-Debüt im Trikot der Houston Rockets.

SPORT1 präsentiert die deutschen Hoffnungsträger in der NBA.

