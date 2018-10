Nowitzki, Curry, Allen & Co.: Die besten Dreier-Schützen der NBA

Die besten Dreierschützen in der NBA-Geschichte zum Durchklicken:

Steph Curry zaubert gegen die Washington Wizards eine unfassbare Leistung auf den Court. Dem Superstar der Golden State Warriors gelingen 51 Punkte, dabei trifft er gleich elf Mal aus der Distanz.

Damit ist Curry der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der in zehn Spielen mindestens zehn Dreier warf. Auch in der der ewigen Dreierliste macht er damit weiter Plätze gut und nähert sich den Podestplätzen.

Da kann selbst der deutsche NBA-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks nicht mithalten. Diesem fehlt aber nicht mehr viel zu den Top Ten.

