Die Pleitenserie der Dallas Mavericks in der NBA ist beendet.

In der Nacht besiegte das Team von Head Coach Rick Carlisle die Washington Wizards deutlich mit 119:100. Erfolgsgarant dabei war vor allem Erstrundenpick Luka Doncic. Der Small Forward durfte sich mit 23 Punkten, sechs Rebounds und drei Assists als Topscorer seiner Franchise feiern lassen.

Wesley Matthews erwischte mit 22 Zählern ebenfalls einen sehr guten Tag, auch Dennis Smith Jr. hatte mit 19 Punkten und sieben Assists entscheidenden Anteil am Erfolg seines Teams. Der Deutsche Maxi Kleber kam in 16 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte und zwei Rebounds.

Auf Seiten der Wizards brachte John Wall mit 24 Punkten die meisten Zähler auf das Scoreboard, Bradley Beal und Otto Porter Jr. sorgten für jeweils 19 Punkte.

Hohe Pausenführung für Mavs

Gleich im ersten Viertel legten die Hausherren aus Dallas rasant los. Auch im zweiten Abschnitt war das Team des immer noch verletzten Dirk Nowitzki überlegen. Mit einer komfortablen 70:49-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Dass die Mavericks das dritte Viertel leicht verschliefen, fiel kaum ins Gewicht. Mit einer souveränen Leistung in den letzten zwölf Minuten wurde der Sieg klar gemacht.

Nach zuletzt sechs Pleiten in Folge stand für die Mavs am Ende endlich wieder ein Sieg zu Buche, wobei dieser statistisch kaum verwunderte. In den letzten 17 Aufeinandertreffen mit den Wizards gingen die Mavericks 16 mal als Sieger vom Parket.

Mit einer Bilanz von 3:7 steht Dallas in der Western Conference dennoch auf dem vorletzten Platz, die Wizards rangieren auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.