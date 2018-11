Die Dallas Mavericks haben in der NBA die sechste Niederlage in Folge kassiert.

In der Nacht auf Samstag verloren die Mavs mit 106:118 gegen die New York Knicks und mussten die siebte Pleite im neunten Spiel hinnehmen. Für New York war es gerade einmal der dritte Erfolg.

Super-Rookie Luka Doncic zeigte mit 18 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists erneut eine starke Vorstellung, auch Dennis Smith Jr. (23 Zähler) punktete stark. Allerdings leistete sich der Zweitjahresprofi sechs Ballverluste und blieb als Point Guard ohne Assist.

Dazu blieben auch Harrison Barnes (4-14 aus dem Feld) und DeAndre Jordan (vier Punkte) unter ihren Möglichkeiten. Dirk Nowitzki fehlt mit Achillessehnenproblemen weiterhin verletzt.Maxi Kleber erzielte neun Punkte und griff sich drei Rebounds.

Mehr als sechs Niederlagen nacheinander hatte Dallas selbst in der enttäuschenden Vorsaison nicht kassiert. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir wütend sein müssen", meinte Mavs-Coach Rick Carlisle, der besonders die Defense hinterfragte: "Fragen nach dem Angriff sind für mich unwichtig. Ich bin viel fokussierter auf die Defense. Ich weiß, dass wir das besser können."

Bei den Knicks überzeugte Allonzo Trier mit 23 Punkten von der Bank. Der Rookie-Guard hatte zu Beginn der Saison einen Two-Way-Contract erhalten, der es ihm möglich macht, auch in der G-League zu spielen. Doch Trier macht weiter in der NBA auf sich aufmerksam.