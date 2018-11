Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben in der NBA den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Das Team des deutschen Nationalspielers setzte sich im Gastspiel bei den Washington Wizards locker und verdient mit 134:111 (79:50) durch.

Das Spiel gegen die formschwachen Hausherren war schon zur Halbzeit praktisch entschieden. Allein im zweiten Viertel setzte sich OKC mit 44:20 durch. Washingtons Trainer Scott Brooks bezeichnete den Auftritt seines Teams als "lächerlich".

Auch Schröder hatte seinen Anteil an der klaren Niederlage der Wizards, die von einigen ihrer Fans ausgebuht wurden. Schröder stand 27 Minuten auf dem Parkett und erzielte 16 Punkte. Außerdem steuerte der 25-Jährige fünf Assists und sechs Rebounds bei. Topscorer bei den Thunder war Russell Westbrook (23 Pkt.), obwohl er das letzte Viertel von der Bank aus verfolgte. Auf der Gegenseite war Bradley Beal mit 27 Zählern der beste Schütze der Partie.

Westbrook stolz auf die Defense

Bei den Wizards gab Center Dwight Howard sein Debüt, aber auch dieser konnte die anhaltende Talfahrt der Wizards (ein Sieg, sieben Niederlagen) nicht aufhalten. "Sie hatten einen Layup nach dem anderen, völlig offene Dreier. Sie haben gemacht, was sie wollten", monierte Washingtons Starspieler John Wall.

Westbrook erklärte die jüngsten Erfolge seines Teams derweil mit den starken Leistungen in der Defensive. "Wir sind stolz auf unsere Verteidigung, das fängt bei mir an und geht bei allen anderen weiter. Das ist unser Ziel - vor allem für mich - die beste Defensive in der Liga zu haben, das Spiel zu stören."