Die stärkste Basketball-Liga der Welt startet in die vierte Woche: Einige Teams wollen endlich in die Spur finden.

Dazu gehören unter anderem die Los Angeles Lakers, die zu Beginn der Saison eine Pleite nach der anderen hinnehmen mussten. Zwar konnte das Team um LeBron James mittlerweile schon einige Siege feiern, aber in der Tabelle der Western Conference nehmen die Lakers nach wie vor keine gute Position ein. Gegen die Toronto Raptors setzte es am Montag den nächsten Dämpfer: Bei der 107:121-Niederlage waren die Lakers chancenlos.

In der Nacht auf Dienstag ist Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder gefordert. Auch OKC hatte anfangs mit einer Krise zu kämpfen, kommt allmählich aber in Fahrt. Gegen die Washington Wizards gelang dem Playoff-Kandidaten in der Western Conference der dritte Sieg in Folge. Die Houston Rockets mit dem deutschen Talent Isaiah Hartenstein sind bei den Indiana Pacers und die Boston Celtics bei den Denver Nuggets im Einsatz. (Die Tabelle der NBA)

SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM. Dazu überträgt DAZN viele Spiele LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der vierten Woche in der NBA - ausgewählte Duelle LIVE im TV auf SPORT1 US:

Dienstag, 6. November:

Indiana Pacers - Houston Rockets (1 Uhr)

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans (2 Uhr)

Denver Nuggets - Boston Celtics (3 Uhr)

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies (4.30 Uhr)

Mittwoch, 7. November:

Dallas Mavericks - Washington Wizards (2.30 Uhr)

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks (4 Uhr)

Donnerstag, 8. November:

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder (1 Uhr)

Utah Jazz - Dallas Mavericks (3 Uhr)

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves (4.30 Uhr)

Freitag, 9. November:

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (2 Uhr)

Phoenix Suns - Boston Celtics (3 Uhr)

Golden State Warriors - Milwaukee Bucks (4.30 Uhr)

Samstag, 10. November:

Utah Jazz - Boston Celtics (3.30 Uhr)

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks (21.30 Uhr)

Sonntag, 11. November:

Golden State Warriors - Brooklyn Nets (2.30 Uhr)

San Antonio Spurs - Houston Rockets (2.30 Uhr)

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder (3 Uhr)

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers (4 Uhr)

Montag, 12. November:

Houston Rockets - Indiana Pacers (1 Uhr)

Portland Trail Blazers - Boston Celtics (3 Uhr)

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks (3.30 Uhr)