Basketball-Nationalspieler Paul Zipser glaubt nach seinem Aus bei den Chicago Bulls fest an eine neue Chance in Nordamerika:

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in die NBA zurückgeht. Ich habe nichts anderes im Kopf außer gesund werden und wieder zurückzukommen", sagte der Heidelberger im SWR.

Zipser erholt sich derzeit von einem Ermüdungsbruch im linken Fuß und macht Fortschritte. "Es tut gut, wieder Basketball zu trainieren", sagte der 24-Jährige, Zipser fiebert seinem Comeback entgegen: "Ich habe über sieben, acht Monate kein Spiel gemacht. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht."

Bundestrainer Rödl lobt Zipser

Bundestrainer Henrik Rödl unterstützte Zipser in der Reha und lobt dessen Einstellung. "Paul ist ein echter Vollprofi. Er hat sich extrem fit gehalten in einer Phase, wo er sich nicht wirklich bewegen konnte", so Rödl. Zipser war von 2016 bis 2018 in der NBA für Chicago aufgelaufen. Danach zog der sechsmalige Meister seine Option zur Trennung.