Wo Derrick Rose ist, sind schwere Verletzungen nicht weit.

Mit der üblen Knöchelverletzung von Net-Shootingstar Caris LeVert setzte sich ein gruselige Serie für den 30-jährigen Point Guard fort: Wieder einmal stand Rose bei einer Horror-Verletzung auf dem Feld und musste mit ansehen, wie sich ein Kollege vor Schmerzen auf dem Spielfeld krümmt.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

2014 spielte Rose zusammen mit Paul George für die US-Nationalmannschaft, als sich dieser bei einem verunglückten Fast Break das Schien- und Wadenbeinbrach. Auch bei der schweren Knöchelverletzung von Gordon Hayward im Eröffnungsspiel der Vorsaison, die dem Superstar die komplette erste Saison bei den Boston Celtics kostete, gehörte Rose dem gegnerischen Team an.

Jetzt musste der MVP von 2011 also mit ansehen, wie LeVert ins Krankenhaus transportiert werden musste, nachdem er einen Pass auf Rose blocken wollte. "Es macht dich fertig", kommentierte der Routinier die Szene und kündigte an den 24-Jährigen in seine Gebete einschließen zu wollen.

Wie in besten Zeiten! Der unfassbare Rose-Auftritt im Video

Der Unglücksrabe zieht das Verletzungspech förmlich an. Nicht nur, dass sich seine Kollegen auf dem Feld auffallend oft verletzen. Auch Rose selbst hat eine schier endlose Leidenszeit hinter sich. 2012 zog er sich auf der Höhe seiner Schaffenskraft im Playoffspiel mit den Chicago Bulls gegen die Philadelphia 76ers einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

ANZEIGE: Die NBA LIVE bei DAZN - JETZT Gratismonat sichern

Nach einer Saison Pause dauerte es nur zehn Spiele in der Saison 2013/14, bis er sich den Meniskus im rechten Knie einriss und wieder monatelang ausfiel. Seitdem schlägt sich Rose immer wieder mit Knieproblemen herum, findet nach Stationen bei den New York Knicks und Cleveland Cavaliers bei den Minnesota Timberwolves aber ganz langsam wieder zu alter Form.

Zuletzt sorgte der 30-Jährige mit einem persönlichen Bestwert von 50 Punkten gegen die Utah Jazz für Aufsehen. Zahlreiche NBA-Superstars verneigten sich daraufhin vor Rose und feierten seine Comeback-Qualitäten.