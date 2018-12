Der 14. Dezember 2018 war ein großer Tag für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks.

Gegen die Phoenix Suns feierte der Deutsche nach langwierigen Knöchelproblemen sein Comeback, gleichbedeutend mit seinem Saisondebüt.

Nowitzki sorgte damit zugleich für einen NBA-Rekord: Er ist der erste Profi der Liga-Historie, der 21 Saisons in Folge für das gleiche Team aufläuft.

Der Feiertag in Texas hatte aber einen faden Beigeschmack, denn Dallas kassierte gegen Kellerkind Phoenix eine enttäuschende Niederlage.

Auch wenn diese Pleite wenig bis nichts mit Nowitzki zu tun hatte, könnte die Rückkehr der Gallionsfigur das Team und Coach Rick Carlisle in ein Dilemma stürzen.

Wie viel kann Nowitzki noch beitragen?

Die Versetzung auf die Bank, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fortgeführt wird, wenn Nowitzki wieder komplett im Rhythmus ist, ist der erste (richtige) Schritt.

Nowitzki kann nicht mehr die tragende Rolle einnehmen, die er über Jahre ausübte, wenngleich seine Wurffähigkeiten und seine Präsenz auch im hohen Alter respekteinflößend sind.

Defensiv ist er inzwischen eher ein Sicherheitsrisiko. Daher ist es besser, wenn Nowitzki gegen die zweite Garde des Gegners antritt.

Noch ist Nowitzki allerdings nicht auf dem erhofften Niveau, auch wenn sein erster Wurf direkt saß. Insgesamt lieferte Nowitzki zwei Punkte und einen Rebound in sechs Minuten.

"Augenscheinlich haben wir noch viel Arbeit vor uns in Sachen Timing und Kondition. Ich war zuletzt auf dem Laufband unterwegs. Es ist etwas anderes, im NBA-Tempo gegen eine Reihe von 20 Jahre alten Athleten zu spielen", erklärte Nowitzki nach dem 1472. Spiel seiner NBA-Karriere.

Wie lange dauert der Integrationsprozess?

"Die Situation ist eine Herausforderung für ihn. Aber er arbeitet unermüdlich. Ich habe viel Respekt dafür, was er getan hat, um zurück auf das Feld zu kommen", sagte Trainer Carlisle. (Die Tabelle der NBA)

Nowitzki wird prinzipiell keine Probleme damit haben, zurückzustecken, der Teamerfolg steht für ihn über allem. Allerdings kommt der inzwischen 40-Jährige zum ersten Mal seit der Rookie-Saison von der Bank - eine große Veränderung.

War er in der vergangenen Saison meist noch die dritte Option, werden sich seine Touches wegen Luka Doncic und auch Jordan weiter verringern. In der Schlussphase wird er nur noch an Ausnahmetagen auf dem Feld stehen.

Zudem wird er längere Zeiten auf der Bank verbringen, weswegen er vor Saisonstart bereits darüber gewitzelt hatte, ein Fahrrad zu benötigen, um nicht zu steif zu werden. Nach seiner Verletzung wird er ohnehin ganz vorsichtig herangeführt.

Wer wird unter Nowitzkis Rückkehr leiden?

Nach einem miserablen Saisonstart mit nur einem Sieg aus acht Partien sind die Mavericks in Fahrt gekommen - 14 Erfolge bei nur vier Niederlagen folgten. Zu Hause sind die Texaner eine Macht, kein Team hat auf heimischem Parkett seltener verloren. Nur auswärts geht wenig bis gar nichts (2-10).

Die Mavs haben sich inzwischen eingespielt. Über Wochen agierte Carlisle mit einer nahezu festen Rotation von zehn bis elf Mann. Auf den großen Positionen starten Harrison Barnes und DeAndre Jordan, von der Bank setzten bislang Dwight Powell und Maximilian Kleber Impulse.

"Wir spielen deutlich schneller und ein anderes System. Die Defense müssen wir aber am meisten verbessern", betonte Kleber im November bei DAZN. "Schnell" und "Defense" verbindet man nicht unbedingt mit Nowitzki - und deutlich eher mit Kleber.

Dennoch litt dieser gegen Phoenix unter Nowitzkis Ankunft und blieb mit zehn Minuten deutlich unter seinem Saisonschnitt (18,0). Einer des Duos Kleber/Powell wird wohl auch mittelfristig weichen oder zumindest Minuteneinbußen hinnehmen müssen. Denn dass Carlisle regelmäßig drei Big Men von der Bank bringt, ist schwer vorstellbar.

Und auch wenn jeder Basketball-Fan und -Experte Nowitzki in seiner vermeintlichen Abschiedssaison jede Minute Spielzeit und jedes Erfolgserlebnis gönnt: Carlisle steht vor einer kniffligen Aufgabe, gerade mit Blick auf Kleber.

Es droht ein (deutsches) Dilemma.