Die Boston Celtics haben Revanche für die bittere Niederlage im November gegen die New York Knicks genommen und pirschen sich immer weiter an die Tabellenspitze heran.

Das Team um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis siegte im heimischen TD Garden souverän mit 128:100.

"Seit dem wir gegen sie verloren haben, habe ich daran gedacht. Ich erinnere mich daran, dass mich sogar Spieler von anderen Mannschaften gefragt hatten, was denn bei uns los sei", sagte Celtics-Point-Guard Kyrie Irving

Celtics bangen um Superstar Irving

Irivng selbst hatte mit 22 Punkten und acht Assists maßgeblichen Anteil am vierten Sieg der Celtics in Serie.

Der Superstar musste jedoch vier Minuten vor dem Ende das Parkett mit Schmerzen in der Schulter verlassen. Sein Trainer Brad Stevens gab nach Spielende zumindest leichte Entwarnung.

"Ich glaube, er hat einen Schlag abbekommen. Er schien nicht sonderlich besorgt zu sein, aber natürlich werden wir uns das anschauen", so Stevens.

Theis punktet zweistellig

Auch Theis kann mit seiner Leistung zufrieden sein. In seinen 17 Minuten Einsatzzeit kam der Power Forward auf zehn Punkte.

Die Celtics belegen nach dem Sieg weiter Rang sechs in der Eastern Conference, New York fällt in dieser auf Rang zwölf zurück.

