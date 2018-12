Was für eine bittere Pleite für die Boston Celtics.

Im Ost-Duell gegen die Milwaukee Bucks kassierten die Celtics eine 107:120-Niederlage und mussten damit bereits zum dritten Mal in Folge eine Niederlage hinnehmen. Ein Fakt, der teamintern zu Auseinandersetzungen geführt hat. Nach der Pleite im heimischen TD Garden wurden in der Kabine des Teams wohl einige ernste Wörter gewechselt.

"Was wir in der Umkleide gesagt haben, das bleibt auch dort", äußerte sich Small Forward Jayson Tatum im Anschluss. "Worüber wir gesprochen haben, geht nicht jeden etwas an. Wir müssen einfach als Team besser agieren." Nach dem Spiel saß die Mannschaft laut ESPN rund 40 Minuten in der Kabine hinter verschlossenen Türen zusammen, ehe sie sich den Pressevertretern stellten.

Schlechte erste Hälfte der Celtics

Vor allem die schlechte erste Hälfte dürfte Gegenstand der Auseinandersetzung gewesen sein. Gleich das erste Viertel entschieden die Bucks mit 13 Zählern für sich. Zur Pause lag das Heimteam gar mit 17 Punkten in Rückstand. Auch wenn die Celtics beide Abschnitte nach der Pause mit geringem Vorsprung jeweils für sich entscheiden konnten, um das Spiel zu drehen reichte es nicht mehr.

Bei den Bucks war Superstar Giannis Antetekounmpo mit 30 Punkten bester Werfer. Bei den Celtics durfte sich der von der Bank kommende Jaylen Brown mit 21 Zählern über den Titel Topscorer freuen. Der Deutsche Daniel Theis kam in 24 Spielminuten auf neun Punkte, fünf Rebounds und einen Assist.

In der Eastern Conference liegen die Celtics nach ihrer dritten Pleite in Folge auf dem fünften Rang, die Bucks rangieren nach dem vierten Sieg in Serie auf Platz zwei.

Lakers besiegen Pelicans

Für die Los Angeles Lakers gab es ebenfalls Grund zur Freude. Gegen die New Orleans Pelicans gelang ein 112:104-Sieg. Topscorer bei den Lakers war nicht wie so oft LeBron James, sonder Kyle Kuzma mit 23 Zählern. LeBron James durfte sich mit 22 Punkten, zwölf Rebounds und 14 Assists über ein Triple-Double freuen. Das dritte im Trikot der Lakers.

Beim Team aus Los Angeles trafen alle Starter zweistellig.

Bei den Pelicans überzeugte Anthony Davis mit 30 Punkten und 20 Rebounds. Auch Julius Randle lieferte mit 21 Zählern eine starke Partie ab.

Mit nun drei Pleiten in Folge liegen die Pelicans in der Western Conference auf Rang 13. Die Lakers rangieren auf dem vierten Platz. (Die Tabelle der NBA)