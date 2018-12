Kuriose Szene beim 114:110-Sieg der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers.

Mavs-Point-Guard Dennis Smith Jr. bekam im dritten Viertel beim Kampf um den Ball den Ellenbogen von Patrick Beverley ins Gesicht und verlor daraufhin ein Stück seines Zahns.

Der 21-Jährige zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und entschied die Partie in den letzten Sekunden mit einem Monster-Block gegen Tobias Harris.

Beverley verliert die Beherrschung

Beverley hingegen verlor im vierten Viertel die Beherrschung und warf einen Ball auf einen Fan auf der Tribüne.

Nach der Partie erklärte der Point-Guard der Clippers, dass eine Beleidigung gegen seine Mutter ausschlaggebend für die Attacke war: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass für mich die Familie an erster Stelle steht. Wenn die Fans niemand kontrolliert, was sollen wir denn sonst machen als Spieler?", verteidigte sich Beverley, der nach dieser Aktion des Feldes verwiesen wurde.

Clippers-Coach Doc Rivers hatte weniger Verständnis: "Ich weiß, dass es manchmal hart ist. Aber wir können uns keine technischen Fouls erlauben. Da müssen wir einfach weggehen und die Liga das regeln lassen."

Wiedersehen zwischen Jordan und den Clippers

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams der Stunde stand eigentlich ganz im Zeichen des großen Wiedersehens zwischen DeAndre Jordan und den Los Angeles Clippers

Jordan, der vor dieser Saison nach zehn Jahren in Los Angeles als Free-Agent zu den Dallas Mavericks gewechselt war, führte sein Team mit 23 Rebounds zum vierten Sieg im fünften Spiel.

Nach dem Spiel äußerte sich der 30-Jährige aber lieber über sportliche, als über persönliche Angelegenheiten.

"Ich weiß, dass es frustrierend für die anderen Mannschaften ist, wenn sie gegen uns verteidigen und wir uns die Offensiv-Rebounds holen", so Jordan.

Mavericks ohne Doncic und Kleber

Bei den Mavericks fehlte neben dem angeschlagenen Super-Rookie Luka Doncic (Hüftprobleme) auch der Deutsche Maxi Kleber aufgrund von Schmerzen im rechten Knie. (Service: Der Spielplan der NBA)

Während Dallas durch den elften Saisonsieg in der Tabelle weiter nach oben klettert, mussten die Clippers die Tabellenführung in der Western Conference an die Denver Nuggets abgeben. (Service: Die Tabelle der NBA)