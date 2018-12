NBA: Dallas Mavericks unterliegen Portland Trail Blazers in Overtime OT-Krimi! Mavs patzen erneut - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Luka Doncic gelang ein Double Double © Getty Images

Die Dallas Mavericks verlieren die sechste Partie in Folge. Rookie Luka Doncic rettet Dallas in die Overtime per Last-Second-Dreier.