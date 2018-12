Die Golden State Warriors haben einen weiteren Rückschlag in der NBA erlitten und bereits ihr elftes Saisonspiel verloren.

Bei den Utah Jazz musste sich der Titelverteidiger mit 103:108 geschlagen geben. Obwohl das Super-Duo Stephen Curry und Kevin Durant mit insgesamt 62 Punkten erneut glänzte, reichte es für die Kalifornier nicht zum Sieg. Die Gastgeber überzeugten mit einer starken Teamleistung. (Service: Zum NBA-Datencenter auf SPORT1)

Curry und Durant beste Scorer

Von Beginn an entwickelte sich eine enge Partie, in dem sich zunächst keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Über die gesamte Spieldauer wechselte die Führung 14-mal, elfmal stand es zudem unentschieden. Zum entscheidenden Lauf setzten die Jazz zu Beginn des Schlussviertels an - die knappe Führung brachten sie dann über die Zeit.

Curry mit 32 und Durant mit 30 Punkten waren wie so oft die erfolgreichsten Werfer einer Warriors-Offense, die größtenteils aber blass blieb und vor allem durch einfache Fehlwürfe immer wieder zurückgeworfen wurde. Lediglich 17 Punkte erzielte die Bank der Golden State Warriors.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Starke Jazz-Bank entscheidet das Spiel

Ganz anders präsentierten sich dagegen die Einwechselspieler der Utah Jazz, die mit 39 Punkten zum entscheidenden Faktor wurden. Besonders Jae Crowder stach mit 18 Punkten und elf Rebounds heraus. Für die Jazz war es bereits das fünfte Heimspiel in Serie, das sie mit 39 Punkten oder mehr von der Bank beendeten.

Neben Crowder überzeugte vor allem Joe Ingles, der mit 20 Punkten zum besten Scorer auf Seiten Utahs avancierte. Rudy Gobert erwischte mit 17 Punkten und 15 Rebounds ebenfalls einen guten Tag.

Jazz-Star Donovan Mitchell lieferte eine schwache Vorstellung ab. Der 22-Jährige traf nur fünf seiner 26 Versuche aus dem Feld. Die Wurfquote von 19,2 Prozent war seine schwächste in diesem Jahr.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben