Beim emotionalen letzten Aufeinandertreffen von LeBron James und Dwyane Wade hat "King James" nach dem Abpfiff offenbar die Mikrofone um ihn herum vergessen.

Als sich die beiden Weggefährten nach dem 108:105-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat in die Arme fielen, bedankte sich Wade ausgiebig für die gemeinsame Zeit in der NBA und dafür, dass der Weg der beiden "hier" - also im Staples Center von Los Angeles - endet.

James entgegnete: "Es konnte nur hier oder im Garden sein. Das waren die Optionen." Mit "Garden" meinte der viermalige MVP unmissverständlich den Madison Square Garden, die prestigeträchtige Heimstätte der New York Knicks.

Hatte James im Sommer, als er seine Heimatstadt Cleveland für vier Jahre und 153 Millionen US-Dollar in Richtung Los Angeles verließ also auch die Option, sich den Knicks anzuschließen? Die Mutmaßungen nahmen sofort nach James' womöglich unbedachter Aussage kein Ende.

Verbindungen zur legendären Franchise aus dem Big Apple wurden James schon oft nachgesagt. 2010, als er, Wade und Chris Bosh sich gemeinsam den Miami Heat anschlossen, hatte New York einstimmigen Medienberichten zufolge ebenfalls bereits intensiv an LeBron gebaggert. Stattdessen bekamen sie damals bei Amar'e Stoudemire den Zuschlag.