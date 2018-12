Die stärkste Basketball-Liga der Welt geht in die zehnte Woche und bietet Spannung pur.

Die Oklahoma City Thunder sind in der Nacht auf Dienstag gegen die Chicago Bulls gefordert. Drei Niederlagen in Folge stehen zu Buche - jetzt wollen die Thunder zurück in die Erfolgsspur.

Nach einem wahren Fehlstart in die Saison hat sich das Team um Nationalspieler Dennis Schröder mittlerweile gefangen. OKC ist sogar auf Playoff-Kurs. Superstar Russell Westbrook und Co. liegen im Westen derzeit auf Rang drei. Westbrook musste wegen einer Knie-OP lange pausieren, geht mittlerweile aber wieder auf Punktejagd für die Thunder. (Die Tabelle der NBA)

Auch die Golden State Warriors mussten den Ausfall eines Topspielers verkraften. Steph Curry kehrte Anfang Dezember nach elf verpassten Spielen in das Aufgebot des NBA-Champions zurück. Gegen die Memphis Grizzlies soll der nächste Sieg her.

SPORT1 US und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der neunten Woche in der NBA:

Dienstag, 18. Dezember:

Houston Rockets - Utah Jazz (2 Uhr) LIVE auf DAZN

Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls (2 Uhr)

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies (4.30 Uhr)

Mittwoch, 19. Dezember:

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers (1.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Denver Nuggets - Dallas Mavericks (3 Uhr)

Donnerstag, 20. Dezember:

Boston Celtics - Phoenix Suns (1.30 Uhr)

Houston Rockets - Washington Wizards (2 Uhr)

Utah Jazz - Golden State Warriors (3 Uhr) LIVE auf DAZN

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder (4 Uhr)

Freitag, 21. Dezember:

Miami Heat - Houston Rockets (2 Uhr) LIVE auf DAZN

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks (4.30 Uhr)

Samstag, 22. Dezember:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks (2 Uhr) LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans (4.30 Uhr)

Sonntag, 23. Dezember:

Houston Rockets - San Antonio Spurs (2 Uhr)

Golden State Warriors - Dallas Mavericks (2.30 Uhr)

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder (3 Uhr)

Montag, 24. Dezember:

Boston Celtics - Charlotte Hornets (0 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (2 Uhr)

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (2.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks (3 Uhr)

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies (3.30 Uhr)