Seit Wochen wurde bei den Philadelphia 76ers über die Schulterverletzung von Markelle Fultz gerätselt, der Point Guard schleppte sich von Spezialist zu Spezialist. Nun steht offenbar fest, was zu den Problemen an der rechten Schulter des 20-Jährigen führte.

Wie Raymond Brothers, Agent und Anwalt von Fultz gegenüber Adrian Wojnarowski von ESPN erklärte, leide sein Klient am sogenannten Thoracic-Outlet-Syndrom. Dieses führt dazu, dass "die Nerven zwischen Nacken und Schulter, was zu einem gestörten Bewegungsablauf führt und daher Markelles Fähigkeiten, einen Basketball zu werfen, massiv limitiert."

Fultz litt bereits seit seiner Rookie-Saison immer wieder an Schmerzen im Schulterbereich und konnte auch deshalb in der Hauptrunde der vergangenen Spielzeit lediglich in 14 Partien mitwirken. Dabei gelang es ihm jedoch im Spiel gegen die Milwaukee Bucks als jüngstem Spieler in der Geschichte der NBA ein ein Triple-Double zu erzielen.

Fultz droht Ausfall von drei bis sechs Wochen

Auch in der aktuellen Saison musste er bereits in mehreren Spielen pausieren und stand zuletzt am 19. November gegen die Phoenix Suns aktiv auf dem Parkett. Seitdem verpasste er sechs Partien seiner Mannschaft. Daher hatte sein Agent schon vor einigen Wochen angekündigt, dass sein Klient einige Schulterspezialisten aufsuchen werde.

Nachdem sich zuletzt bis zu zehn Spezialisten dem Problem angenommen hatten, konnten nun endlich eine Diagnose gestellt werden. "Die Leute haben gesagt, dass es ein mentales Problem war. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht möglich, dass du der Nummer eins Pick bist und plötzlich nicht mehr in der Lage bist, deinen Arm zum Wurf zu heben. Etwas stimmte nicht und nun wissen wir die Antwort auf das Problem", zeigte sich Brothers erleichtert angesichts der Diagnose.

Die 76ers gaben offiziell bekannt, dass Fultz auf unbestimmte Zeit fehlen wird, gehen jedoch intern anscheinend von einer Ausfallzeit von drei bis sechs Wochen aus. Das Syndrom soll mit Hilfe von Physiotherapeuten in Los Angeles in den Griff bekommen werden.