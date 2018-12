Die Golden State Warriors feiern Dank ihrer beiden Superstars Kevin Durant und Stephen Curry einen knappen Sieg.

Mit 33 (Durant) und 35 Punkten (Curry) erzielte das Duo mehr als die Hälfte aller Zähler ihres Teams und war damit maßgeblich am 130:125-Erfolg des Meisters gegen die Sacramento Kings beteiligt.

Dabei mussten die Dubs allerdings lange zittern und drohten das Match nach einem zwischenzeitlichen Vorsprung von 14 Punkten Mitte des dritten Drittels noch aus den Händen zu geben. (Tabelle der NBA)

Kings drehen in packender Schlussphase auf

In den Schlussminuten entwickelte sich die Partie im Golden 1 Center zu einem echten Krimi. Die Kings, die von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher gelaufen waren, gingen rund zehn Minuten vor dem Ende durch einen Dreier von Bogdan Bogdanovic erstmals im gesamten Spiel in Führung und schienen damit zunächst das Momentum auf ihrer Seite zu haben.

In der Folge konnte das Team aus Kalifornien die Führung weiter ausbauen und stellte mit einem 10:0-Run knapp vier Minuten vor Schluss die Partie komplett auf den Kopf. Doch Kevin Durant mit sechs Punkten hintereinander und Curry brachten die Gäste zurück ins Spiel, ehe Klay Thompson mit einem verwandelten Dreier die Weichen wieder auf Sieg stellen konnte.

Green mit kuriosem Double-Double

Doch auch davon ließen sich die Kings noch nicht endgültig beeindrucken und bekamen in der Schlussminute noch einmal die Chance, sich zurückzumelden. Allerdings fand kein Wurf mehr den Weg in den Ring, wohingegen Curry mit vier verwandelten Freiwürfen den 20. Saison-Erfolg der Warriors endgültig unter Dach und Fach brachte.

Für eine Kuriosität sorgte Draymond Green. Dem Forward gelangen mit 14 Rebounds und zehn Assists ein Double-Double, wobei er allerdings lediglich zwei eigene Zähler erzielen konnte. (Spielplan der NBA)

Persönliche Rekorde für Greek Freak und Embiid

Die Milwaukee Bucks bleiben durch den 114:102-Sieg gegen die Cleveland Cavaliers weiterhin erster Verfolger der Toronto Raptors in der Eastern Conference. Überragender Mann war einmal mehr "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo, der mit 44 Zählern einen neuen Karrierebestwert bei den Punkten erreichte.

Ebenfalls ein neues Career-High konnte Joel Embiid aufstellen. Dem Center gelangen bei der 101:113-Niederlage seiner Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers 21 Rebounds. Dazu erzielte er 40 Punkte, was ihm zum ersten Spieler seit Charles Barkley machte, dem eine solche Statline für die Franchise verzeichnen konnte.