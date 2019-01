Jusuf Nurkic von den Portland Trail Blazers hat NBA-Geschichte geschrieben. Der Bosnier hatte entscheidenden Anteil am 113:108-Sieg der Blazers gegen die Sacramento Kings nach Verlängerung. Der Boxscore bei Nurkic las sich dabei folgendermaßen: 24 Punkte, 23 Punkte, sieben Assists, fünf Steals und fünf Blocks.

Seit Aufzeichnung der Blocks 1973 hatte noch nie ein Spieler mehr als 20 Punkte und 20 Rebounds sowie mindestens fünf Assists, Steals und fünf Blocks aufgelegt. „Nurk" (sein Spitzname, Anm. d. Red.) ist im Rollen. Heute war wahrscheinlich das beste Spiel, das er je als Blazer ablieferte. Er hatte ein bisschen von allen gemacht“, lobte Portlands Trainer Terry Stotts.

Nurkic hatte bereits zur Halbzeitpause mit 15 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double auf dem Konto.

Lillard erzwingt Overtime

Der Superstar der Trail Blazers, Damian Lillard, brachte mit 25 Zählern ebenfalls eine hervorragende Leistung. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der Point Guard krank auf dem Spielfeld stand. Spät in der Partie wurde der 28-Jährige zum Faktor, als er erst 15 Sekunden vor dem Ende mit einem Layup die Overtime erzwang und in selbiger fünf der zehn Portland-Punkte beisteuerte.

Bei den Kings war Buddy Hield mit 27 Punkten bester Werfer.

Mit 22 Siegen und 16 Niederlagen liegen die Trail Blazers im Westen auf Rang fünf, die Sacramento Kings rangieren mit einer Bilanz von 19:18 auf dem neunten Platz.