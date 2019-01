Die stärkste Basketball-Liga der Welt geht in ihre 13. Woche und bietet Spannung pur.

Die Woche startet direkt mit mehreren Krachern. Die Houston Rockets spielen gegen die Denver Nuggets. Die Rockets präsentierten sich zuletzt in Topform, sogar die Golden State Warriors konnte das Team aus Texas schlagen.

Superstar James Harden legte dabei eine Mega-Performance nach der nächsten hin. Doch zuletzt gab es für Harden & Co. eine Niederlage gegen die Portland Trail Blazers. (Service: Tabellen der NBA)

Nowitzki gegen LeBron

Aus deutscher Sicht am interessantesten ist das Duell der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Während Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber auf Seiten der Mavs wohl mit von der Partie sind, müssen die Lakers hingegen weiterhin auf LeBron James verzichten.

Der 34-Jährige laboriert noch immer an einer Leistenverletzung und wird daher frühestens gegen die Detroit Pistons wieder zum Kader gehören. Ohne ihren Superstar gab es für Los Angeles zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen. Aber auch Dallas musste zuletzt zwei Niederlagen in Serie einstecken.

Daniel Theis ist mit den Boston Celtics im Einsatz, es geht gegen die Brooklyn Nets

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 13. Woche in der NBA:

Dienstag, 8. Januar

Boston Celtics - Brooklyn Nets (2 Uhr)

Houston Rockets - Denver Nuggets (2 Uhr)

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers (2.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Mittwoch, 9. Januar

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (2 Uhr)

Golden State Warriors - New York Knicks (4.30 Uhr)

Donnerstag, 10. Januar

Boston Celtics - Indiana Pacers (1 Uhr)

Houston Rockets - Milwaukee Bucks (2 Uhr) LIVE auf DAZN

Dallas Mavericks - Phoenix Suns (2.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons (4.30 Uhr)

Freitag, 11. Januar

Miami Heat - Boston Celtics (1 Uhr)

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder (3.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Samstag, 12. Januar

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers (2 Uhr)

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (2 Uhr)

Utah Jazz - Los Angeles Lakers (4 Uhr) LIVE auf DAZN

Golden State Warriors - Chicago Bulls (4.30 Uhr)

Sonntag, 13. Januar

Orlando Magic - Boston Celtics (1 Uhr)

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (2 Uhr)

Montag, 14. Januar

Orlando Magic - Houston Rockets (0 Uhr)

Dallas Mavericks - Golden State Warriors (1 Uhr)

Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers (3.30 Uhr)