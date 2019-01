Die stärkste Basketball-Liga der Welt befindet sich in der zwölften Woche und bietet Spannung pur.

Die Dallas Mavericks konnten in der Nacht auf Montag mit dem Thriller-Sieg gegen die Oklahoma City Thunder ein Ausrufezeichen setzen und schöpften wieder Hoffnung im Kampf um die Playoff-Plätze.

Nur 25 Stunden später kam es in Oklahoma City zur Revanche im Duell zwischen den Thunder mit Dennis Schröder und den Mavs mit Dirk Nowitzki sowie Maxi Kleber. Und diesmal triumphierten die Thunder, auch wenn die Deutschen nur eine Nebenrolle spielten.

Nächste Gala von Harden

Superstar James Harden lieferte für seine Houston Rockets derweil die nächste Gala ab, die Golden State Warriors erledigten die Pflichtaufgabe bei den Phoenix Suns. (Service: Tabellen der NBA)

In der Nacht zu Mittwoch haben die deutschen NBA-Stars zwar Pause, dennoch stehen interessante Partien auf dem Programm. So spielen unter anderem die Milwaukee Bucks gegen die Detroit Pistons. Die Bucks sind derzeit das beste Team der NBA, von 35 Spielen konnten 25 gewonnen werden. Die Pistons sind auf Platz acht in der Eastern Conference.

Stolpern die Nuggets beim Underdog?

Ein klassisches David-gegen-Goliath-Duell ist die Partie der Denver Nuggets gegen die New York Knicks. Die Nuggets sind Spitzenreiter der Western Conference, die Knicks auf Platz 14 in der Eastern Conference.

SPORT1 US und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der zwölften Woche in der NBA:

Mittwoch, 2. Januar:

Toronto Raptors - Utah Jazz (1.30 Uhr) - LIVE auf DAZN

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons (2 Uhr)

Denver Nuggets - New York Knicks (3 Uhr)

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers (4.30 Uhr)

Donnerstag, 3. Januar:

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks (1 Uhr)

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves (2 Uhr) - LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder (4.30 Uhr)

Freitag, 4. Januar

San Antonio Spurs - Denver Nuggets (2 Uhr)

Golden State Warriors - Houston Rockets (4.30 Uhr) - LIVE auf DAZN

Samstag, 5. Januar:

Boston Celtics - Dallas Mavericks (2 Uhr) - LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - New York Knicks (4.30 Uhr)

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder (4.30 Uhr)

Sonntag, 6. Januar:

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers (1.30 Uhr)

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (2.30 Uhr)

Golden State Warriors - Sacramento Kings (4 Uhr)

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves (21.30 Uhr) - LIVE auf DAZN

Montag, 7. Januar

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder (1 Uhr)

Indiana Pacers - Toronto Raptors (1.30 Uhr)